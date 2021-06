“Sono un copiatore seriale”. Così si definisce Enrico Pandian: 41 anni, 19 aziende avviate, 3 exit e 14 fallimenti alle spalle. Fondatore fra le altre cose di Everli, startup che ha chiuso un investimento (serie C) da 100 milioni di euro a marzo per espandersi ulteriormente all’estero. Everli, che nel 2020 ha fatturato 110 milioni di euro, è un’app per fare la spesa online in diversi supermercati, operante in quattro nazioni e che punta a diventare leader del Sud Europa. Dealroom la valuta intorno al mezzo miliardo di euro. È nata come Supermercato24 nel 2014 ed è divenuta in un paio di anni un modello da copiare.

Pandian si definisce un pirata, non un imprenditore. “A me piace la parte eroica del fare impresa. Mi piace risolvere problemi, non strutturare aziende”. Identifica un modello di successo in mercati avanzati, mette insieme un team per copiarlo, avvia la startup e quando funziona l’affida a un manager per farla crescere. Nel 2014 Pandian viene dall’esperienza dell’e-commerce prezzipazzi.com, venduta a un concorrente, seconda exit dopo quella di matura.it, che distribuiva materiali per la maturità. “Vivevo in Inghilterra e usavo un servizio di food delivery locale. In Italia non c’era nulla di simile” ricorda Pandian. L’idea per il primo copycat gli viene dopo aver letto un articolo su Instacart, startup americana che gestisce un servizio di ritiro e consegna di generi alimentari, lanciata nel 2012 e divenuta unicorno nel 2018. L’Italia è il mercato ideale per replicarla per via del frazionamento della grande distribuzione. “Avevo investito sempre di tasca mia, ma a Supermercato24 occorreva più capitale di quanto ne avessi – ricorda Pandian – Così ho partecipato a una startup competition”. La vincita è un investimento di 360mila euro da parte di 360 Capital.

Pandian scopre così il venture capital. Poco dopo gli nasce la seconda figlia, ma “startup e figli non vanno molto d’accordo”. Entra in crisi e chiede aiuto ai nuovi soci, che gli consigliano di nominare un co-CEO. “Lì ho avuto l’intuizione: gli unicorni sono difficili da realizzare, mentre replicare aziende di successo è più fattibile”. Pandian identifica in Federico Sargenti, ex Amazon e attuale CEO di Everli, la persona ideale per far crescere il progetto. Lui invece inizia a sfilarsi: “Ho deciso di diversificare il mio portafoglio creando una nuova impresa ogni due anni”. Pandian oggi possiede una piccola parte di Everli e non ha più ruoli operativi. “Con Supermercato24 ho imparato che avere cassa è più importante di fare belle metriche. Senza cassa non fai belle metriche e quando rischi di finire i soldi devi mettere da parte il prodotto e fare fund raising” racconta Pandian.

Il problema principale con Supermercato24 erano le code in cassa, impossibili da prevedere per i fattorini che si occupavano della spesa. “Quando ho visto il negozio senza cassa di Amazon ho deciso subito di copiarlo”. A fine 2016 Pandian fonda insieme a Jegor Levkovskiy Checkout Technologies, che venderà tre anni dopo a un’azienda americana in odore di unicorno. È il primo tentativo di replicare il modello Everli, ma dopo che Pandian si sfila il team non riesce a raccogliere l’investimento necessario per la crescita. Così viene richiamato dagli investitori mentre si trova a San Francisco per respirare l’aria della Valley. Contatta il COO di Standard Cognition e si ritrova davanti al caffè una proposta di acquisto. Un socio però si tira in dietro e l’accordo salta. Pandian ricapitalizza, rilancia e nove mesi dopo chiude la vendita incassando quattro volte di più. “In quel periodo ho capito che la cosa più importante in una startup è mantenere lo stato di eccitazione iniziale nei momenti più difficili”.

Il pirata torna subito in pista. “Checkout Technologies aveva gli uffici in periferia di Milano, dove non c’erano servizi di consegna a domicilio”. In Italia il food delivery è in ritardo e così Pandian decide di copiare l’americana Byte Foods fondando nel 2018 FrescoFrigo, frigoriferi intelligenti per distribuire cibi freschi e di qualità negli uffici. La pandemia del 2020 mina la salute di FrescoFrigo, ma l’azienda si salva spostando le vending machine nei condomini. Quando si torna in ufficio, “sempre più persone vogliono mangiare cose fresche e sane, e noi intercettiamo questo bisogno”. Ora che l’azienda cammina con le proprie gambe, Pandian può sfilarsi.”L’Italia attraversa un momento particolare – sostiene Pandian – C’è un crescente interesse dei venture capital stranieri, ma abbiamo un deal flow non all’altezza”. La soluzione è “portare sul mercato più startup interessanti” e così nasce StartupGym. “Voglio andare più veloce: non più un’azienda ogni 24 mesi, ma più startup contemporaneamente. Partiamo a settembre”.

StartupGym è uno startup studio, un copycat di aziende come Rocket Internet o Betaworks: identifica startup che funzionano in mercati avanzati e le replica con team italiani puntando al mercato europeo. Quello che hanno fatto Everli, Checkout e FrescoFrigo. Nella speranza di creare una o più Zalando, il clone europeo dell’americana Zappos divenuta unicorno nel 2015 e oggi leader nella vendita di scarpe online fuori dall’America. Per fare funzionare il modello Pandian deve ricorrere a una delle cose più importanti che ha imparato: fidarsi degli altri. “Gli imprenditori pensano sempre di essere il numero uno, ma sono direttori d’orchestra, non musicisti. Devono sapere di tutto un po’, non essere bravi in tutto. Dobbiamo essere capaci solo di parlare, assumere persone migliori di noi a fare quello che serve, e raccogliere investimenti”.