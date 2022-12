Enrico Nigiotti papà di due gemelli

Enrico Nigiotti diventerà presto papà.

Il cantante toscano che nel proprio curriculum vanta numerose partecipazioni televisive (Amici, X Factor, Festival di Sanremo, The Band..), diventerà presto padre di due gemelli. A darne l’annuncio è stato proprio lui su Instagram dove ha pubblicato tre foto: nella prima c’è il pancione della fidanzata con il loro cane, nella seconda ci sono le ecografie dei piccoli e infine nella terza due simpatici body che saranno destinati ai bebè.

È tutto un conto alla rovescia verso di voi ..

Mentre crescete dentro Mamma ,io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino…

Vi immagino sempre ! ! !

Non so cosa aspettarmi ..

Non so come sarà e non so come sarò..

So solo che la parola PER SEMPRE avrà finalmente un vero significato.

“Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno “

Maso e Duccio

Ci si vede presto bimbi ❤️