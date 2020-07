Enrico Nigiotti

A causa della situazione dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, il tour teatrale di Enrico Nigiotti, inizialmente previsto per maggio 2020, si terrà a maggio 2021.

I biglietti già acquistati rimangono validi per gli show di maggio 2021.

