Enrico Montesano è un fiume in piena. L’attore h fatto una lunga diretta in cui ha parlato della Rai, del Covid, di Amazon ed ha anche attaccato Frank Matano.

“C’è uno che fa la giuria in una piccola trasmissione, non so come si chiama, ha iniziato facendo gli scherzi al telefono. Un cretino di successo, non voglio neanche nominarlo. Deve prima imparare a ballare, cantare, recitare, fare le imitazioni, inventarsi dei personaggi e fare 52 anni di carriera come me, più di 60 film e 10 commedie musicali. Si deve sciacquare la bocca quando parla di me, io sono un attore, non sono un comico. Lui invece è un cretino, un imbecille di successo, con i 24 denti di porcellana, l’occhio da imbecille e la faccia da ebete. Ride sempre perché è un ebete. Questo genio compreso, sta sempre dappertutto, è uno stolto di mezzo. Si deve sciacquare la bocca prima di parlare di me. Imparasse a fare il tip tap sulle scalette come ho fatto io, quando in teatro venivano 1.500 persone.

Era un’altra epoca, un pubblico migliore, non rovinato da 30 anni di mer** di queste televisioni private. La Rai per non perdere ascolti è andata appresso, facendo delle cagate immonde. Ora tutti i leccac*li del potere parlano, pontificano, fanno le loro trasmissioncine del ca**o, i loro talk show di me**a e ci rompono le scatole”.