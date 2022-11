Enrico Montesano è stato squalificato da Ballando con le Stelle.

Esordisce così il comunicato stampa della Rai che annuncia la squalifica di Enrico Montesano.

L’attore non ha ancora commentato la decisione presa da Rai1, ma pochi minuti fa ha chiesto scusa a tutti per averla indossata. Le scuse, però, non sono bastate. Ops.

“Sono profondamente dispiaciuto e amareggiato per quanto accaduto durante le prove del programma. Sono un collezionista di maglie ho quella di Mao, dell’urss, ma non per questo ne condivido il pensiero. Non c’era in me nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante. Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato. È stata un’ingenuità. Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c’entro nulla e li disprezzo profondamente. Chiedo ancora scusa”.