Enrico Montesano: 80 anni tra rivelazioni e polemiche

Enrico Montesano festeggia oggi il suo ottantesimo compleanno. L’attore e imitatore, cresciuto in una famiglia di artisti, ha annunciato una tournée dal titolo Ottanta Voglia Di Stare Con Voi, che inizierà a gennaio e includerà canzoni, monologhi e imitazioni. In un’intervista al Corriere Della Sera, Montesano ha riflettuto sulla sua vita e carriera, rivelando particolari sulla sua difficile infanzia, caratterizzata dalla perdita della madre a soli otto anni e dalla vita in collegio fino ai diciassette.

Montesano ha riportato che il palco è diventato un modo per affrontare la solitudine di quel periodo. Prima di intraprendere la carriera di attore, lavorò come geometra, un’esperienza che lo portò a esibirsi per la prima volta a una serata organizzata da un sindaco.

Nel corso dell’intervista, ha parlato anche del suo rapporto con Carlo Verdone. I due hanno collaborato nel film I due carabinieri, ma Montesano ha rivelato che, dopo quel progetto, Verdone ha scelto di non lavorare più con lui. Ha descritto la loro relazione come una sana rivalità e affiatamento, ma ha espresso rammarico per la mancanza di nuove collaborazioni, sottolineando l’urgenza di sfruttare il tempo rimasto per nuove produzioni.

Montesano ha anche ricordato con affetto colleghi come Gigi Proietti e Paolo Villaggio, mettendo in luce la loro complessità artistica e umana. La sua carriera rimane un esempio di talento e resilienza nel panorama della commedia italiana.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it