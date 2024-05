Enrico Mentana verso Nove? Alessandro Araimo di Warner Bros Discovery svela la verità

Ci sarà anche Enrico Mentana nel gruppo di nuovi volti che sta arruolando Nove? La risposta è no ed a confermarla è stato l’amministratore delegato del gruppo Warner Bros Discovery, Alessandro Araimo, fra le pagine di Italia Oggi.

“Enrico Mentana? Non l’ho mai incontrato. Non ha alcun senso un canale all news in Italia. […] CNN sta vivendo una nuova fase e sta ragionando sul suo futuro. Di sicuro CNN sarà la componente informativa all’interno di Max”.

Lo scontro fra Enrico Mentana e Lilli Gruber, quindi, non ha aperto nuovi scenari televisivi e i due giornalisti resteranno fermi a La7.

Sul Nove, infatti, non ci sono telegiornali e non ci saranno nell’immediato futuro. La unica e sola informazione sarà affidata alla CNN, nota emittente televisiva che appartiene al gruppo Warner Bros Discovery che si inserirà con news in pillole fra una pausa pubblicitaria e un’altra. Per questo motivo è impensabile la proposta di un Pomeriggio Cinque, così come è ora, versione Nove.

Secondo Repubblica però è già partita la caccia alla figura del direttore dell’informazione a capo di CNN Italia che dovrà essere “un professionista esperto senza essere in età da pensione; conoscitore della tv, di Internet e dell’intelligenza artificiale applicata al giornalismo; indipendente; capace di condurre anche trasmissioni di approfondimento”.

Enrico Mentana resta a La7, il comunicato dell’editore

“La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra” – si legge nella nota stampa – “Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’Azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti. Un’Azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio. L’Editore”.