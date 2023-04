Enrico Mentana e la reazione alla sospensione di Non è L’Arena di Giletti

L’Ansa poco fa ha fatto sapere che La 7 ha deciso di sospendere Non è L’Arena, il noto programma di Massimo Giletti, che non andrà in onda già da questa domenica. Tra le prime reazione sbigottite anche quella di un collega di Giletti, Enrico Mentana, che ha pubblicato la notizia sulla sua pagina Facebook ufficiale con un bel ‘no comment’.

“La7 ha deciso e comunicato di sospendere la produzione del programma “Non è l’Arena” che da domenica prossima non sarà in onda. – si legge nel comunicato dell’Ansa – Lo rende noto la stessa emittente, che “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’azienda”.

Solo due settimane fa Tv Blog parlava di un possibile ritorno in Rai di Massimo Giletti: “Il conduttore di La7, attualmente impegnato con il programma di approfondimento giornalistico della domenica sera Non è l’Arena, avrebbe intavolato una trattativa con la Rai per un suo ritorno presso le frequenze dell’azienda radiotelevisiva pubblica. – si legge su Tv Blog -Di trattative fra Giletti e la Rai se ne parla ciclicamente, ma stavolta la cosa potrebbe davvero andare in porto, per tutta una serie di questioni, una fra tutte i buoni rapporti che intercorrerebbero fra il giornalista piemontese e l’attuale compagine governativa. Ricordiamo anche che Massimo Giletti fu fatto fuori dalla Rai in epoca Renziana dall’allora direttore generale della tv pubblica Mario Orfeo, che non riteneva più idonea l’Arena per il pomeriggio domenicale di Rai1, offrendo a Giletti alcune prime serate d’intrattenimento“.

Che la sospensione di Non è L’Arena abbia a che fare con questa indiscrezione di Tv Blog? Questo lo scopriremo presto.