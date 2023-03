Enrico Mentana, conduzione del tg in diretta con le cagnoline Nina e Bice

“Non so se mi spiego”. Questa la didascalia scelta dal direttore del tg La7, Enrico Mentana, per introdurre in un post le due ‘colleghe’ d’eccezione durante la messa in onda del telgiornale: si tratta di Nina e Bice, le due Cavalier King del direttore e della compagna Francesca Fagnani, immortalate via Instagram sotto la scrivania e ai piedi del padrone durante la conduzione in diretta. Oltre 1.600 i commenti alle due immagini, tra i quali spicca quello dell’editore Urbano Cairo: “Il notevole – scrive – sarà quando faranno loro il tg… a due voci”.