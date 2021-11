Il 10 novembre 1938, alla vigilia della seconda guerra mondiale con il suo tremendo carico di lutti, l’Italia vince il premio Nobel per la Fisica. Lo vince Enrico Fermi “per la sua dimostrazione dell’esistenza di nuovi elementi radioattivi prodotto dall’irradiazione con i neutroni e per la scoperta correlata delle reazioni nucleari causate dai neutroni lenti”. La scoperta era avvenuta appena quattro anni prima, un tempo brevissimo per l’assegnazione del Nobel; e nel 1938 Enrico Fermi era uno scienziato giovanissimo, aveva 37 anni. Era nato a Roma, figlio di un funzionario delle Ferrovie dello Stato e di una maestra; si narra che da piccolo recitasse a memoria l’Orlando Furioso ma la sua passione era la matematica; finita la scuola “comprava libri di testo universitari usati sulle bancarelle di Campo dei Fiori, e ne correggeva spesso gli errori”; a 25 anni vinse il concorso per la prima cattedra di Fisica Teorica dell’università di Roma, era l’inizio di quel formidabile gruppo di lavoro passato alla storia come “i ragazzi di via Panisperna”, dalla sede dell’Istituto universitaria, dove oggi c’è un prestigioso centro ricerche che porta il suo nome.

La vittoria del Nobel arrivò in un momento drammatico per l’Italia e molto difficile per lo stesso Fermi. Lo racconta bene il sito scienzapertutti nella rubrica “Vita da genio”: “Nell’estate del 1938 la campagna antisemita del regime fascista iniziò ad assumere toni preoccupanti: il 14 luglio un gruppo di docenti universitari firmarono il “Manifesto della razza”, il 2 settembre furono promulgate le leggi razziali. Queste toccavano Fermi molto da vicino poiché la moglie, Laura Capon, era ebrea. Fu a questo punto che Enrico maturò la decisione di lasciare quell’Italia: il suo senso di giustizia e di onestà si ribellava alla fatale degenerazione della civiltà italiana. Dovendo agire con prudenza per evitare possibili rappresaglie da parte del regime, come ad esempio il ritiro del passaporto, Enrico rispose alle università statunitensi che gli avevano già fatto delle proposte, scrivendo che le ragioni dei suoi precedenti rifiuti erano cambiate. Infine Enrico scelse la Columbia University di New York.

“Il 10 novembre 1938 Fermi ricevette l’annuncio che gli sarebbe stato conferito il premio Nobel “per le sue dimostrazioni dell’esistenza di nuovi elementi radioattivi e per la scoperta collegata di reazioni nucleari indotte da neutroni lenti”. Decise quindi di andare a Stoccolma a ritirare il premio e non fare ritorno in Via Panisperna, ma da lì partire direttamente per gli Stati Uniti. Emilio Segrè, che nel 1936 era divenuto professore di Fisica Sperimentale a Palermo, si trovava in visita a Berkeley nel Novembre del 1938 quando ricevette la notizia che era stato sospeso dall’insegnamento e rimase anche lui negli Stati Uniti. Rasetti sarebbe emigrato in Canada nell’estate del 1939.

“Fermi ricevette il premio Nobel a Stoccolma e il 24 Dicembre si imbarcò con la moglie e i due figlioletti diretto a New York. Non apprese fino al suo arrivo negli Stati Uniti la notizia sensazionale pubblicata proprio in quei giorni dagli scienziati tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann che avevano ottenuto la fissione dell’uranio irradiandolo con neutroni”.