“Mi chiami tra dieci minuti. Sono in cammino intorno al Lago di Como, ma tra poco faccio una piccola pausa”. Del resto per, lo scrittore di Jack Frusciante è uscito dal gruppo e decine di altri romanzi “di generazione”, viaggiare a piedi non è certo una novità. Qualche anno fa realizzò anche un docufilm intitolato Alta Via dei Parchi. Viaggio a piedi in Emilia-Romagna , durante il quale attraversò tutta la sua regione.

Quando ha scoperto il piacere di viaggiare a piedi?

“A 18 anni, quando con un gruppo di compagni di classe decidemmo di festeggiare la Maturità andando in giro in tenda sull’Appennino. Solo che partimmo soltanto con pantaloni corti e maglietta. Ricordo ancora una bufera ad alta quota. Ma sbagliando si impara: il viaggio a piedi è come il Monopoli, un continuo scorrere tra “imprevisti” e “probabilità”. Sei sempre chiamato a scegliere, prendere un bivio oppure un altro. Ma decidere significa crescere”.

In cammino per riappropriarsi della propria vita.

“È uno dei piaceri di questo tipo di vacanza. Possiamo staccare i cellulari almeno per un po’. Io parto sempre dopo aver consegnato un lavoro, un libro: dopo settimane passate a cercare refusi o virgole sbagliate, mi piace tornare analfabeta e godere delle piccole grandi cose che la natura ci regala. E poi c’è la bellezza di stare con le persone: lungo un itinerario ti può capitare di incontrare, che ne so, un pensionato neozelandese che per qualche giorno diventa il tuo confidente, il tuo migliore amico. Senza dimenticare la continua scoperta di quei piccoli borghi dove, dopo l’iniziale diffidenza per lo “straniero”, la gente ti offre un bicchiere di vino, un letto dove riposare, un piatto di pasta. Piaceri che la vacanza a cinque stelle non potrà mai darti”.

Ha mai calcolato quanti chilometri ha fatto nella sua vita?

“No, sarebbe impossibile. Diciamo che ogni anno percorro almeno tremila chilometri a piedi. Lo faccio da più di vent’anni, fate voi…”.