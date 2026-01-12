Enrico Brignano svela stipendio a RaiPlay

Enrico Brignano si è trovato a rispondere a una domanda imprevedibile durante La Conferenza Stampa su RaiPlay, un format in cui personaggi dello spettacolo incontrano bambini e ragazzi e rispondono alle loro domande. Un bambino gli ha chiesto: “Ma tu, esattamente, quanti soldi hai?”.

La domanda è stata accolta da un lungo applauso e da un momento di evidente sorpresa, lasciando Brignano inizialmente senza parole. La sua risposta sincera è stata: “Abbastanza, grazie. Abbastanza da vivere tranquillo di questi tempi. Abbastanza per fare delle concessioni, per essere, quando voglio e quando posso, generoso”. Subito dopo ha ammesso l’imbarazzo: “La tua è la domanda più complicata di tutti… Complimenti, mi hai messo in difficoltà”.

Brignano ha poi allargato il discorso al proprio percorso personale, affermando di sentirsi privilegiato e di venire dalla strada, senza una lira. Ha anche parlato della sua famiglia, citando i suoi figli Martina e Niccolò, e del fatto che cerca di insegnare loro che non bisogna mai dare nulla per scontato. Le parole dell’attore sono state accolte da un altro applauso in sala e hanno raccolto consensi anche online.