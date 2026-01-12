7.6 C
Roma
lunedì – 12 Gennaio 2026
Gossip

Enrico Brignano svela stipendio a RaiPlay

Da stranotizie
Enrico Brignano svela stipendio a RaiPlay

Enrico Brignano si è trovato a rispondere a una domanda imprevedibile durante La Conferenza Stampa su RaiPlay, un format in cui personaggi dello spettacolo incontrano bambini e ragazzi e rispondono alle loro domande. Un bambino gli ha chiesto: “Ma tu, esattamente, quanti soldi hai?”.

La domanda è stata accolta da un lungo applauso e da un momento di evidente sorpresa, lasciando Brignano inizialmente senza parole. La sua risposta sincera è stata: “Abbastanza, grazie. Abbastanza da vivere tranquillo di questi tempi. Abbastanza per fare delle concessioni, per essere, quando voglio e quando posso, generoso”. Subito dopo ha ammesso l’imbarazzo: “La tua è la domanda più complicata di tutti… Complimenti, mi hai messo in difficoltà”.

Brignano ha poi allargato il discorso al proprio percorso personale, affermando di sentirsi privilegiato e di venire dalla strada, senza una lira. Ha anche parlato della sua famiglia, citando i suoi figli Martina e Niccolò, e del fatto che cerca di insegnare loro che non bisogna mai dare nulla per scontato. Le parole dell’attore sono state accolte da un altro applauso in sala e hanno raccolto consensi anche online.

Articolo precedente
Asti: Chiara Appendino incontra lavoratori dei call center in crisi
Articolo successivo
Sequestro record: 10 tonnellate di cocaina in mare
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.