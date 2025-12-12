Enrico Brignano: BELLO DI MAMMA tour

Il comico romano è pronto a sorprenderci con il suo one man show, in giro per tutta l’Italia!
📅 7 marzo 2026 | Terni, PalaTerni
📅 10 marzo 2026 | Bergamo, Arena Chorus Life
📅 12 marzo 2026 | Livorno, Modigliani Forum
📅 14 marzo 2026 | Ancona, PalaPrometeo
📅 18 marzo 2026 | Pescara, Pala Giovanni Paolo II
📅 21 marzo 2026 | Locarno, Pala Expo
📅 24 marzo 2026 | Messina, PalaRescifina
📅 27 marzo 2026 | Modena, PalaPanini
📅 28 marzo 2026 | Bassano del Grappa (VI), CMP Arena
📅 9 aprile 2026 | Bolzano, PalaSport Bolzano
🎫 Biglietti in vendita dalle 11.00 di domani 13 dicembre su