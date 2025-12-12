Enrico Brignano a Livorno con Bello di mamma

Enrico Brignano porterà il suo spettacolo “Bello di mamma” a Livorno il 12 marzo alle 21, al Modigliani forum. I biglietti saranno in vendita da sabato 13 dicembre alle 11 su Ticketone, grazie alla cura di Leg Live Emotion Group.

Lo spettacolo è un one man show in cui Brignano racconta con ironia e complicità le paure, i tempi che cambiano e la confusione che a volte ci assalgono. L’artista cerca un confronto e un conforto tra le braccia virtuali della mamma, che forse opporrebbe il buonsenso di una volta e un sano abbraccio consolatorio.

Dopo il successo de “I 7 Re di Roma”, Brignano torna a un percorso teatrale più personale con uno spettacolo che intreccia satira e memoria, raccontando con leggerezza i paradossi del nostro tempo. Lo spettacolo “Bello di mamma” era già stato applaudito nelle arene all’aperto e ora approderà in una nuova versione pensata per i palazzetti dello sport, con una tournée che attraverserà alcune tra le strutture indoor più importanti del Paese.