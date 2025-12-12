11.7 C
Roma
venerdì – 12 Dicembre 2025
Spettacolo

Enrico Brignano a Livorno con Bello di mamma

Da stranotizie
Enrico Brignano a Livorno con Bello di mamma

Enrico Brignano porterà il suo spettacolo “Bello di mamma” a Livorno il 12 marzo alle 21, al Modigliani forum. I biglietti saranno in vendita da sabato 13 dicembre alle 11 su Ticketone, grazie alla cura di Leg Live Emotion Group.

Lo spettacolo è un one man show in cui Brignano racconta con ironia e complicità le paure, i tempi che cambiano e la confusione che a volte ci assalgono. L’artista cerca un confronto e un conforto tra le braccia virtuali della mamma, che forse opporrebbe il buonsenso di una volta e un sano abbraccio consolatorio.

Dopo il successo de “I 7 Re di Roma”, Brignano torna a un percorso teatrale più personale con uno spettacolo che intreccia satira e memoria, raccontando con leggerezza i paradossi del nostro tempo. Lo spettacolo “Bello di mamma” era già stato applaudito nelle arene all’aperto e ora approderà in una nuova versione pensata per i palazzetti dello sport, con una tournée che attraverserà alcune tra le strutture indoor più importanti del Paese.

Articolo precedente
I fork nella blockchain
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.