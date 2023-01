Enrica Bonaccorti sulla truffa al Cruciverbone, che fine ha fatto la signora che ha telefonato

Il nome di Enrica Bonaccorti è ormai associato dal 1991 alla celebre “truffa del Cruciverbone” di una puntata di Non è la Rai. Com’è andata, ormai, lo sappiamo molto bene.

– 96 orizzontali

– 96 orizzontali? Sei un po’ emozionati? Beh, 96 orizzontale, tutta vuota l’hai scelta.

– Eternit

– A questo punto io interrompo perché non ti ho fatto nessuna domanda Maria Grazia, adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Perché se qui c’è un inghippo io mi arrabbio in diretta, non me ne importa niente. Come facevi a sapere che era eternit la risposta? Non ti ho fatto nessuna domanda.

– L’hai fatta la domanda!

– No, non ti ho fatto nessuna domanda, ti ho solo detto che avevi scelto una casella vuota. Sei parente di qualcuno qui che non è una persona per bene? Non c’è nessuna spiegazione, questa non è altro che una truffa.

Ospite a La Confessione di Peter Gomez, Enrica Bonaccorti ha ricordato:

“Boncompagni non ha detto nulla a riguardo o avrà fatto qualche battuta che adesso non ricordo. Lui volava alto sulle cose. In Finifest, invece, non la presero bene. Quando finì il programma tutti festeggiammo e tutti i festanti mi dissero ‘che brava che l’hai detto’. E invece nella saletta con i capi, il capo mi disse ‘sai, potevi anche glissare, queste cose non fanno bene alla televisione’. Io risposi ‘Queste cose non fanno bene alla televisione, ma non si fanno né in televisione né fuori, perché questa è una truffa’.

In un programma di Antonella Clerici, anni fa, Enrica Bonaccorti disse a riguardo: “Sono stata tre volte in Tribunale per questa cosa, la signora è stata assolta perché dicono che ha avuto una premonizione”.

Storia della tv.

Enrica Bonaccorti invitata perché ha svelato la più grande truffa di sempre: quella del cruciverbone #noneladurso pic.twitter.com/N1w5njweB0 — Lorenzo (@Allampino) June 5, 2019