10.5 C
Roma
lunedì – 15 Dicembre 2025
Gossip

Enrica Bonaccorti lotta contro il cancro

Da stranotizie
Enrica Bonaccorti lotta contro il cancro

Enrica Bonaccorti sta lottando contro un tumore al pancreas. Domenica 14 dicembre, la conduttrice originaria di Savona, insieme alla figlia Verdiana, è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, aggiornando il pubblico sulle sue condizioni di salute. Enrica ha dichiarato di non nutrire molte speranze riguardo alla sua sopravvivenza al cancro.

Ha spiegato che il periodo tra la chemio e la radio l’ha passato bene e ha espresso profonda stima e affetto per la figlia, affermando che senza di lei non avrebbe saputo come affrontare la situazione dopo la morte del compagno Giacomo Paladino. Verdiana è stata la prima a essere messa al corrente della diagnosi e ha scelto di non informare subito la madre, aspettando i risultati di alcuni esami.

Enrica ha raccontato di essere andata dal dottore per prendere il risultato di un test e di aver scoperto che la chemio sarebbe iniziata tre giorni dopo. Ha ammesso di non essere disperata, ma di non avere molte speranze, suscitando un momento di gelo. La figlia e Silvia Toffanin hanno cercato di instillare positività, esortandola a pensare positivo.

Enrica ha spiegato che tra meno di un mese avrà la risposta su cosa ha funzionato e cosa no e che i risultati della chemio e della radioterapia saranno comunicati dai medici, che le diranno cosa dovrà fare.

Articolo precedente
Riformatorio abusi: Budapest in piazza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.