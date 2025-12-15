Enrica Bonaccorti lotta contro il cancro

Enrica Bonaccorti sta lottando contro un tumore al pancreas. Domenica 14 dicembre, la conduttrice originaria di Savona, insieme alla figlia Verdiana, è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, aggiornando il pubblico sulle sue condizioni di salute. Enrica ha dichiarato di non nutrire molte speranze riguardo alla sua sopravvivenza al cancro.

Ha spiegato che il periodo tra la chemio e la radio l’ha passato bene e ha espresso profonda stima e affetto per la figlia, affermando che senza di lei non avrebbe saputo come affrontare la situazione dopo la morte del compagno Giacomo Paladino. Verdiana è stata la prima a essere messa al corrente della diagnosi e ha scelto di non informare subito la madre, aspettando i risultati di alcuni esami.

Enrica ha raccontato di essere andata dal dottore per prendere il risultato di un test e di aver scoperto che la chemio sarebbe iniziata tre giorni dopo. Ha ammesso di non essere disperata, ma di non avere molte speranze, suscitando un momento di gelo. La figlia e Silvia Toffanin hanno cercato di instillare positività, esortandola a pensare positivo.

Enrica ha spiegato che tra meno di un mese avrà la risposta su cosa ha funzionato e cosa no e che i risultati della chemio e della radioterapia saranno comunicati dai medici, che le diranno cosa dovrà fare.