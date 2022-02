Per cambiare le coordinate bancarie del conto corrente bisogna entrare nella propria area riservata del sito www.enpam.it. All’interno della sezione Pensioni e trattamenti si può modificare l’Iban per l’accredito della pensione; nella sezione Domiciliazione bancaria si può modificare l’Iban per l’addebito diretto dei contributi. Chi non è registrato all’area riservata può compilare il modulo di richiesta e inviarlo a gestioneruolopensioni@enpam.it, allegando una copia del documento di identità. Tutte le informazioni sul cambio dell’Iban si trovano qui.