Enorme gorilla si avvicina al piccolo ferito: accade l’inimmaginabile -VIDEO

Mentre un piccolo esemplare ferito e indifeso giace a terra un enorme gorilla si avvicina a lui: le sue intenzioni sono commoventi.

I gorilla di montagna, creature di elevata intelligenza e sensibilità, oltre che di straordinaria forza e agilità, si trovano attualmente in grave pericolo a causa della deforestazione di massa quanto del sempre più assiduo fenomeno del bracconaggio. Riuscendo, però, a sopravvivere alle minacce umane, uno di questi ultimi gorilla avrebbe trovato sul suo cammino un piccolo esemplare in pericolo di vita. La reazione dell’enorme gorilla, quanto le sue intenzioni, hanno toccato il cuore di migliaia di persone.

Enorme gorilla si avvicina al piccolo ferito e indifeso: accade l’inimmaginabile – VIDEO

Una breve e commovente clip, apparsa su Facebook e condivisa da “People”, ha descritto il curioso modus operandi di un possente esemplare di gorilla avvicinarsi lentamente a un piccolo uccello in evidente difficoltà. Il piccolo era ferito e indifeso sul terreno, impossibilitato a muoversi, quando il grande esemplare ha iniziato a tastarlo come per capire se fosse ancora in vita.

Al tocco del gorilla, il volatile ferito – dopo essere precipitato a terra probabilmente per un problema alle sue ali – mostra di sobbalzare più volte, come per dar lui prova del suo dolore e del suo spavento. Il gorilla, svelando a sua volta la sua intelligenza quanto la sua delicatezza, inizia a chinarsi su di lui.

Il gorilla finisce per sdraiarsi al fianco dell’uccellino, come se volesse dare a lui sicurezza, per poi continuare a esortare il piccolo a volare nuovamente. La clip termina con i due esemplari ritrovatisi letteralmente “occhi negli occhi“, fino a quando il gorilla sembra comprendere che la situazione dell’uccellino sia vagamente migliorata.

Nonostante ciò, però, il gorilla vorrebbe forse aspettare che sia davvero il momento giusto, per il piccolo, di spiccare nuovamente il volo e decide così di allontanarsi. Un episodio, secondo gli utenti della rete, capace oltremodo di narrare la muta gentilezza e solidarietà che permane nel mondo e spesso vede nei suoi artefici creature come questo bellissimo gorilla pronto a salvare un piccolo uccello in difficoltà.

L’empatia del gorilla, descritta come: “la cosa più dolce“, è stata infine messa a confronto con quella umana, nonostante il suo DNA sia quasi interamente identico ad essa. Il conclusivo risultato sembra essere che: “perfino i gorilla sanno quando un piccolo è ferito e vogliono aiutarlo“, alludendo forse – in maniera sottilmente ironica – ad alcune mancanze della nostra specie.