Elecktra Bionic è, come abbiamo già visto su Discovery+ prima e su RealTime poi, la vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia, ma è Enorma Jean la vera protagonista indiscussa.

La sciura milanese più giovane d’Italia ha portato sul mainstage il suo talento, ma ha anche dato pepe alle dinamiche litigando con tutte le sue colleghe e con tutti gli autori. La squalifica è stato il passo successivo.

Nel corso di questi mesi ha più volte rilasciato dichiarazioni contro gli autori, ma è stato al termine dell’ultimo episodio andato in onda su RealTime che è entrata nei dettagli.

Enorma Jean, infatti, ha apertamente attaccato il capoprogetto su Instagram: “La falsità, l’ipocrisia e la voglia di protagonismo alla faccia delle artiste. La prossima volta mettiti tu in drag e capisci cosa vuol dire quello che tu hai il coraggio di chiamare gioco“, per poi scagliarsi (di nuovo) contro il team autoriale.

“Perché questo messaggio? Dopo l’eliminazione, nel mio After Elimination che non è andato in onda, io accusavo gli autori (non la produzione o la redazione), per il discorsetto e la decisione democristiana. Durante la discussione, ripresa dalle telecamere, ho fatto outing ad un autore che ha la mia età e che non è dichiarato e che ha quindi subito detto che legalmente vietava di trasmettere il video.

Ora io mi domando, come fa un uomo adulto che ancora non ha il coraggio di dire a mammà che gli piacciono gli uomini mettersi a fare la morale ad Enorma? Era risibile a settembre, è ancor più patetico adesso. Torno però sul concetto di outing per correggere. Durante il mio confronto con gli autori davo per scontato fossero tutti gay. Parlavo con loro da gay a gay. Uno non era d’accordo ed ha urlato che non dava la liberatoria per trasmettere il pezzo incriminato. Meglio?”.