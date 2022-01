Enorma Jean è stata squalificata da Drag Race Italia.

Dopo aver interpretato nello Snatch Game una splendida Rita Levi Montalcini, Enorma Jean è stata chiamata sul palco dai giudici per sfidarsi – sulle note di Champion di RuPaul – contro Ava Hangar. Ad aver la peggio è stata però proprio lei.

“L’impegno è stato evidente fin dal primo giorno, ma non è stato sufficiente. Sashay Away“, le ha detto Priscilla poco prima di eliminarla.

Le due drag queen sono state chiamate sul palco per sfidarsi in un lipsync perché avrebbero esagerato nei toni contro gli autori e la produzione durante un fuori onda della trasmissione. La stessa Jean, parlando con FanPage, aveva parlato di tensione con gli autori. Ma è durante la messa in onda della puntata su Real Time che su Twitter si è tolta tutti i sassolini dalle scarpe.

“Io ho chiesto scusa. Mi è stato chiesto e l’ho fatto. Era un FUORI ONDA. Io sono andata ad essere giudicata come artista. Non come uomo. Trovo la decisione del provvedimento tattico da parte delle ragazze, SURREALE da parte degli autori”.

E ancora:

“Io non sento le ragazze. Io guardo i giudici. Pietrificato. Ma come vi permettete??? Ma cosa vi salta in mente? A darmi lezioni? A me? Dopo quello che ti ho dato? L’umiliazione della lezioncina democristiana???? In drag???”

Seconda possibilità? Ma non mi devo vergognare????? Ma ci siete???? @dimitricocciuti #DragRaceItalia — Enorma Jean (@enorma_jean) January 30, 2022

Enorma Jean contro Chiara Francini: “Non ha niente da dire, ovviamente”

Oltre gli autori ed il capoprogetto, Enorma Jean su Twitter ha tirato una frecciatina anche a Chiara Francini.

“Io non sono andata via. C’è stato un after che è stato tagliato completamente. Il mio confronto con gli autori tagliato. Neanche gli onori delle armi dato alle altre che sono uscite. E Chiara Francini? Non ha da dire niente, ovviamente”.