Enorma Jean si è sfogata con FanPage dopo Drag Race Italia.

La sciura di Milano più giovane d’Italia – che nell’episodio della scorsa settimana abbiamo visto sclerare in werk room contro autori e colleghe – ha dichiarato:

“Mi ha fatto male il provvedimento disciplinare. […] Come si è visto, ho avuto delle divergenze con gli autori, più che con le mie ‘sorelle’. Eravamo arrivati ad una strana situazione di tensione, in uno studio immenso, con 40 professionisti intorno, le telecamere puntate, eravamo sul divano e si sono viste ed ascoltate delle scene davvero brutte. Mi aspettavo che qualcuno in quel momento dicesse: ‘Ragazze, ferme tutte. Ora spegniamo le telecamere, e respirate‘. Si è deciso di mostrare tutta la verità di quello che è accaduto, è stato fatto vedere tutto, nel bene e nel male, affinché i telespettatori si facessero un’idea propria. Sono venuta fuori come una pazza che bestemmia, va bene.

Ho però visto che nel format americano sono andati in onda contrasti peggiori. Non ho fatto nulla di illegale, ho perso le staffe dopo aver terminato la trasmissione in maniera impeccabile. È tutto accaduto fuori onda. Finché stavamo registrando, sono stata zitta e mi sono trattenuta. Le mie colleghe pensavano che, in quanto ‘vecchia’, sarei uscita subito e invece sono andata avanti. Le Riche e Ava Hangar non erano mie fan”.