Enorma Jean sta a Drag Race Italia come il sale nell’acqua di cottura della pasta e per l’ennesima volta ci ha regalato uno show tutto suo. Anche in questa puntata dedicata a Raffaella Carrà, infatti, la drag queen di Milano ha prima litigato con Farida Kant e poi ha sbottato contro la produzione stessa. Ma andiamo per gradi.

Archiviato il musical su Raffaella Carrà e la sfilata a tema, Enorma Jean è stata salvata dai giudici e questo non è affatto piaciuto né a Farida Kant, né a Luquisha Lubamba e né tantomeno ad Ava Hangar che le ha dato della “c*gliona di m*rda”.

Ad accendere la miccia è stata però Farida Kant che rivolgendosi ad Enorma Jean ha sbottato:

“Sei stata salvata con una tutina dorata oscena e orribile che è una vergogna, io mi sono vergognata come drag queen italiana. Sono nervosa perché vedo accanto a me uno schifo di drag, cioè io sono a Drag Race Italia con una che indossa quella cosa? Sono presuntuosa sì! Non sono una principessa ma sono la regina!”.

La lite nella werk room è stata interrotta da un messaggio in sovraimpressione: “ATTENZIONE: tra poco la discussione tra le queen avrà un epilogo davvero imprevisto“.

Enorma Jean, lo furia contro la produzione le costerà la squalifica?

Una volta terminata la puntata dopo il lipsync della salvezza il cast è ritornato nella werk room ed è qua che è scattato il nuovo dramma che vedremo nella prossima puntata. Nell’anticipazione si vede solo Enorma Jean sbottare contro le sue compagne: “Oh ma andatevene a fancu*o, ma io ho 46 anni! Ma a me a 46 mi dovete mettere in mezzo a questa situazioni qua?” – e sempre la Jean rivolgendosi ai cameraman – “Tu, tu, voi, autori, a me a 46 anni mi potete mettere in mezzo a queste sceme? Ma come caz*o siete messi? Ma che c*glioni. Lo so che è una competizione, competizione sta cippa, porco ****.“.

La preview poi vede Luquisha Lubamba dire: “Deve essere cacciata per cattiva condotta perché rompe i c*glioni” e Priscilla che, dal bancone dei giudici, annuncia: “Quanto è accaduto nel werk lounge ci ha messo in imbarazzo e ci ha fatto vergognare per voi, ho un annuncio da fare“.

Non toccatemi Enorma o butto un grido.