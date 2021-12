Enorma Jean è senza dubbio una delle concorrenti di spicco di Drag Race Italia e durante la quarta puntata abbiamo assistito a quello che avevamo subodorato nel corso della scorsa settimana: il suo provvedimento disciplinare.

La puntata dedicata a Raffaella Carrà ha infatti surriscaldato gli animi e subito dopo la sfilata le drag queen si sono scagliate contro Enorma Jean accusandola di essersi vestita in maniera sciatta. Un attacco di gruppo che ha indispettito la drag queen di Milano che ha inveito contro loro e contro la produzione “ma voi autori mi avete messo in questa situazione? è una competizione di sta cippa“.

Per questo motivo nel corso della quarta puntata, poco prima della sfilata, Enorma Jean ed Ava Hangar sono state chiamate da Priscilla per scontrarsi ad un lipsync della salvezza come provvedimento disciplinare. Se la prima ha infatti inveito contro la produzione, la Hangar contro Priscilla stessa accusandola di mancanza di studio e di rispetto nella categoria dei camionisti.

Ad avere la peggio sulle note di Champion di RuPaul è stata proprio Enorma Jean, che su Instagram oggi ha così scritto:

“L’arte la vedi sul palco. Ho partecipato ad un talent, sono stata eliminata da un reality. Per cattiva condotta . Su richiesta di 7 uomini travestiti, come me. Per me è surreale. Se nel 2021 abbiamo la possibilità di fare drag in televisione lo dobbiamo a quelle che sono andate contro il sistema. Non alle travestite per bene, che non esistono Mi volevate morta, mi avete invece fatto vincere su tutti i piani”.

Enorma Jean eliminata, Tommaso Zorzi dice la sua

Il post è stato commentato anche da Tommaso Zorzi con una emoji con la bocca cucita e la dicitura “sai come la penso”. Sempre lui, poco dopo, ha scritto sul suo profilo: