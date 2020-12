Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e la Camera di commercio di Pavia collaborano nell’ambito dell’Accordo per la competitività̀ per sviluppare azioni legate alla valorizzazione delle eccellenze enoagroalimentari del territorio pavese, in collaborazione con il Consorzio tutela vini Oltrepò pavese, al Distretto del vino di qualità dell’Oltrepò pavese e al Consorzio Club Buttafuoco Storico, imbastendo una task force inedita. L’obiettivo è di consolidare una dinamica virtuosa capace di rilanciare l’intero territorio pavese fortemente toccato dalla crisi legata all’emergenza Covid-19, orientando le aziende vitivinicole per permettere di fronteggiare la crisi, restare competitive in un mercato dominato da grandi concorrenti, quindi ridefinendo il proprio riposizionamento e riconfigurando la propria catena del valore, sia dal lato qualitativo del prodotto e servizio offerto, sia dal lato dell’inserimento in filiere più ampie, partendo da un’ottica di marketing territoriale per fare da volano all’economia territoriale, a partire da quella che è la sua connotazione più caratteristica: il vino. Così la promozione e la valorizzazione dell’immenso patrimonio eno e agro alimentare dell’Oltrepò pavese sono oggetto di un articolato progetto multi-canale, iniziato a settembre 2020 e portato avanti in questi mesi.

