Enock Barwuah è sicuramente un bravo ragazzo, ma in queste prime tre settimane di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip non ha fatto



E pensare che le premesse su lui erano di fuoco (e non solo perché anni fa è finito agli arresti domiciliari), dato che al settimanale Chi aveva confessato:

“Ho combinato un casino… prima del lockdown avevo una ragazza, da tanto. Però ci siamo lasciati e allora mi sono detto: “Godiamoci il GfVip”. Invece questa estate ho incontrato Giorgia: lei è tranquilla, io no. Ho già visto un po’ di concorrenti niente male. Mamma mia, farò danni, già lo so…”

Dei “danni” annunciati neanche l’ombra e quando il Grande Fratello Vip l’ha costretto a dare un bacio a stampo in apnea a Myriam Catania (fidanzatissima e con figlio) si è quasi rifiutato perché “Giorgia mi guarda”.

Il meglio lo ha però dato ieri sera, 24 ore dopo la diretta del lunedì, quando in camera da letto è caduto dalle nuvole per aver appena scoperto del falso fidanzamento fra Adua e Morra.



Cosa abbia fatto durante la diretta del lunedì quando per circa mezzora Alfonso Signorini ha parlato del caso Adua e Morra, non si sa.

STOP FREEZE PER ENOCK, please.

Il meglio di Enock al GF Vip:

Vi prego godetevi un Enock completamente confuso sulla storia tra Adua e Massimiliano Mi spezza, non aveva capito NIENTE ✈️ #gfvip pic.twitter.com/AWYOurhdbW — maria || mirrorball🌙🖤 (@itsmariiexx) October 6, 2020

Enock ha appena scoperto che Adua e Morra non sono mai stati fidanzati. MA IERI SERA DORMIVA O COSA 😅✈️✈️ #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 6, 2020