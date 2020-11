Selvaggia Roma appena entrata nella casa del GF Vip ha rivelato di aver baciato Pierpaolo ed Enock. L’ex di Lenticchio ha raccontato di aver passato una serata in discoteca con il fratello di Balotelli ed ha anche aggiunto che lui l’avrebbe invitata in hotel. Il gieffino ha smentito il bacio ed ha risposto che i messaggi ricevuti dalla Roma sono stati inviati da un suo amico di cui non vuole fare il nome (pare sia felicemente fidanzato).

La compagna di Enock su Instagram si è scagliata contro Selvaggia e in una nuova intervista rilasciata a Chi ha spiegato il motivo. Sembra che Giorgia sapesse tutto di quella serata, o almeno conosce quello che le ha detto il fidanzato.

“Io, prima di essere fidanzata con Enock, ero sua amica. Un giorno la Roma è stata argomento dei nostri discorsi. Quindi sì: lo confermo, sapevo che loro due si conoscevano e che si sono scambiati dei messaggi. (…) C’è stato uno scambio di messaggi ancor prima che io e lui decidessimo di iniziare di iniziare una relazione. Sono a conoscenza dei messaggi perché me ne parlava in amicizia, chiedendo anche consigli. A ogni modo il passato di Enock non può e non potrà mai incidere sulla nostra relazione. Enock è una persona estremamente buona che non metterebbe mai di mezzo altre persone. Non vuole sparlare di nessuno e nemmeno della Roma, sebbene ne avrebbe il pieno diritto, viste le accuse da lei fatte! Ci sono stati dei messaggi e una serata passata in compagnia: quelli sì, e ne ero al corrente. Il bacio invece no. Quello non c’è stato e tantomeno l’invito in hotel da parte di Enock! So che il suo modo di fare è privo di malizia. Quest’estate Enock si trovava nella capitale con degli amici, la sera sono andati a ballare e al loro tavolo si è aggiunta la Roma con altri amici. Enock quella sera è stato malissimo, è rimasto comunque al tavolo sino a fine serata e poi è andato in hotel. Mi ha chiamata la mattina seguente raccontami della serata e ricordo bene che mi disse della presenza anche di questa ragazza che si era diciamo ‘intrufolata’ al loro tavolo”.

Certo Giorgia, certo…



in enock non vedo manco un po’ di sincerità boh non so kissini a giorgia #gfvip — giulia (@gabrielsniceass) November 16, 2020