Ieri notte Selvaggia Roma ha accusato Enock di aver tradito la sua fidanzata. Secondo la nuova gieffina, il calciatore l’avrebbe baciata e poi invitata in hotel.

“Mi invitata al tuo tavolo in discoteca e ricordo tutto benissimo. Stavi con l’amico tuo di cui non faccio il nome. Tranquillo che non smaschero anche lui. Tu mi volevi anche con te in albergo. Baci le ragazze e poi fingi di non ricordartele? Ti ho rifilato un palo. Pensavi davvero che mi sarei concessa? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire sì è vero e ho sbagliato”.