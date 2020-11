Enock Barwuah e Selvaggia Roma si sono scambiati dei messaggi su Instagram ed il loro contenuto è stato ben presto svelato.

Ad approcciare è stato Enock che ha chiesto alla Roma dove avesse comprato un determinato paio di scarpe che aveva pubblicato. Il loro rapporto epistolare si è poi trasformato in fisico quando, questa estate, si sono beccati in discoteca.

Lui, secondo il racconto di Selvaggia Roma, l’avrebbe invitata al suo tavolo e l’avrebbe baciata più volte, fino ad arrivare a chiederle (in piena notte e sempre su Instagram) di raggiungerlo in albergo.

“Mi hai invitato al tuo tavolo, ma sei matto? Sono appena entrata non ho voglia di discutere, di certo non sono falsa né pazza. Mi volevi in albergo, ma che vai a baciarti le ragazze e neanche te le ricordi? Ti ho dato il due di picche ma che pensavi che te la davo? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire sì è vero”.