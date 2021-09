Enock Barwuah, archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha deciso di lasciare l’Italia. Non per motivi di sicurezza come l’artista A.O., ma per lavoro.

Il fratello di Mario Balotelli in questi giorni si è infatti trasferito in pianta stabile in Turchia perché arruolato dalla squadra di calcio Menemenspor che gioca nella serie B. Un vero successo personale perché Barwuah fino ad ora ha sempre giocato in categorie inferiori.

In Turchia ovviamente non sarà solo, dato che ci abita anche suo fratello Mario che milita però nell’Adana Demirspor Kulübü di Vincenzo Montella.

Enock Barwuah dopo il Grande Fratello Vip

Il calcio è così rientrato nella vita di Enock che, intervistato da SuperGuidaTv dopo esser stato eliminato dal Grande Fratello Vip, aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto continuare a lavorare in televisione.