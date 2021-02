Enock Barwuah sarebbe felice della squalifica di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip che in soli 8 giorni di permanenza in quella Casa ne ha dette di ogni.

Ha detto che Dante era un pedofilo, che Maria De Filippi non sa cosa vuol dire essere una madre, che l’informazione mattutina di La7 è molto più completa della concorrenza (e quindi di Mediaset), ha usato la N-Word, ha detto barzellette politicamente scorrette ed infine ha accusato Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, di violenza domestica.

Il commento di Enock sotto un post Instagram sulla squalifica di Alda, tuttavia, non sarebbe piaciuto ai follower dato che lo hanno letteralmente massacrato.

Lui si è limitato a scrivere “ciao” ma tutte le risposte al suo commento sono contro di lui.

“Peccato tu non abbia saputo risponderle a dovere in diretta e invece ti diverti a scriverle ciao quando non ti può zittire” ha scritto un utente; “Però con la Contessa non hai mai detto nulla sulle sue uscite” ha replicato un altro; e ancora “Falso! Venerdì scorso in puntata sembravi un agnellino e invece sui social spari a zero sulle persone. Caccia le palle e dì le cose in faccia. PS: stiamo ancora aspettando che tu dica a tuo fratello che si è comportato malissimo quando ti è venuto a trovare nella casa”.