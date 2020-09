Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli, al Grande Fratello Vip sarà un vero peperino.

Ufficialmente semi-fidanzato con una tale di nome Giorgia, Enock, intervistato dal settimanale Chi, ha confessato che al contrario di lei non è per niente tranquillo e che sa già che farà “danni”, dato che ha già visto un po’ di concorrenti niente male.

Enock Barwuah, proprio come Pierpaolo Pretelli, entra quindi nella casa con le idee chiare.

Il carattere fumantino, tuttavia, lo aveva già mostrato un po’ di anni fa quando finì agli arresti domiciliari per aver aggredito due Carabinieri.

Ecco come Repubblica raccontò il fatto, che risale alla fine del 2012.

“Enoch Barwuah, fratello di Mario Balotelli, è stato arrestato la notte scorsa per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e si trova adesso agli arresti domiciliari. L’episodio che ha portato all’arresto del 20enne è avvenuto la notte scorsa in un locale di Bagnolo Mella (paese della bassa bresciana in cui vivono i Barwuah), dove a seguito di una rissa sono stati chiamati i carabinieri. Nel corso del loro intervento, Enoch Barwuah ha aggredito due carabinieri che sono stati giudicati guaribili in 15 giorni. Da qui l’arresto con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale”.