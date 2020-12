Ennio Morricone, I due evasi di Sing Sing: la colonna sonora ‘perduta’ del Maestro arriva sul mercato nel gennaio 2021.

Ennio Morricone è scomparso, ma la sua musica continua a vivere in tutti noi. E non solo. A più di cinquant’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche del film I due evasi di Sing Sing, sta per arrivare sul mercato la colonna sonora firmata proprio dal compianto compositore romano. Una soundtrack resa disponibile fino a questo momento in pochissimi esemplari promozionali, ma che adesso verrà distribuita con due bonus track per tutti gli amanti della grande musica del Maestro.

Ennio Morricone: I due evasi di Sing Sing

Colonna sonora della celebre commedia di Lucio Fulci del 1964 con protagonisti Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, I due evasi di Sing Sing era stata resa disponibile sul finire degli anni Sessanta in pochissimi esemplari promozionali. Il master con le incisioni originali in mono venne quindi dimenticato negli archivi, e solo da poco tempo è stato ritrovato dalla Sonor Music Edition, che ha deciso di ripubblicarlo aggiungendo due bonus track alla versione originale. Il disco arriverà sul mercato dal 19 gennaio 2021.

Ennio Morricone

Una nuova colonna sonora di Ennio Morricone

A pochi mesi dalla scomparsa dell’amatissimo compositore, torna dunque sul mercato una delle sue colonne sonore meno conosciute, almeno tra quelle che lo hanno consacrato all’immortalità presso il pubblico di tutto il mondo. E la sensazione e la speranza è che presto possano arrivare dagli archivi altre composizioni, magari anche inedite, di uno dei compositori più importanti della storia della musica del Novecento.

Ascoltiamo insieme una traccia di I due evasi di Sing Sing, la colonna sonora ritrovata del grande Maestro Ennio Morricone: