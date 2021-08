L’ultimo fuoriprogramma è di questa mattina. Alla fine dell’udienza generale del mercoledì, il Papa scatena la curiosità dei fedeli interrompendo i saluti finali per rispondere a una chiamata al cellulare, di particolare urgenza. La Santa Sede ha comunicato soltanto che si è trattato di una telefonata privata. Osservando la schermata del telefono, comunque, sembra che a parlare col Papa sia il sostituto Edgar Peña Parra, per un colloquio di lavoro evidentemente importante. Francesco prende in mano il telefono da un suo assistente. E, prima di assentarsi per qualche minuto, gesticola leggermente mentre dialoga. Poi fa ritorno nell’Aula Poalo VI per concludere i saluti interrotti.

Fuoriprogramma all’ordine del giorno

I fuoriprogramma sono all’ordine del giorno in questo papato. E tutti comunicano l’immagine di un Papa che vuole essere normale: “Dobbiamo essere normali”, disse già nel 2013, poche settimane dopo l’elezione al soglio di Pietro, rivolgendosi ai giornalisti durante il volo che lo riportava a Roma dal Brasile.

La normalità è il segreto di Francesco, uno stile di vita che lo caratterizzò anche a Buenos Aires, quando da arcivescovo si accodava come un semplice fedele alle processioni che dalla cattedrale Santissima Trinità facevano ritorno verso i quartieri più periferici. O quando decideva di uscire a piedi dalla curia per andare in metropolitana a celebrare messa nelle villas miserias della capitale argentina. Quando tonando da Rio disse ai giornalisti della necessità di essere normali, aveva da poco stupito il mondo salendo la scaletta dell’aereo portando da solo la sua borsa nera con il rasoio, l’agenda, il breviario, un libro.

La scelta di Santa Marta e gli occhiali al negozio

Anche nelle ore immediatamente seguenti l’elezione, nel marzo del 2013, aveva stupito scegliendo di andare a vivere in due stanze a Santa Marta, rinunciando all’appartamento papale in cima al palazzo apostolico. Vivere a Santa Marta significa per lui avere maggiori possibilità di incontrare persone, più contatti, essere di fatto un pastore raggiungibile. Sempre in quei giorni decise di andare di persona, già vestito di bianco, a pagare il contro alla Casa del Clero che lo aveva ospitato prima del conclave in centro a Roma. Fu la prima uscita nel cuore della città. Ne seguirono poi altre, come la visita all’ottico di via del Babuino per farsi sistemare gli occhiali.

Francesco ha abolito ogni barriera fra sé e il popolo. Chiunque può aspettarsi una telefonata da lui, in tantissimi sono riusciti a contattarlo semplicemente scrivendogli una lettera. La normalità, nel suo pontificato, è anche nella gestione della “famiglia pontificia”. I segretari non esistono più. Il Papa ha semplicemente dei collaboratori, che cambiano dopo un po’ di anni di servizio. Non vuole filtri particolari con l’esterno. È lui a gestire appuntamenti, ed anche, spesso, le interviste coi giornalisti.

Le scarpe nere invece delle rosse e niente vacanze

Il Papa ha deciso, dopo l’elezione, di continuare a indossare le sue scarpe nere, più comode evidentemente di quelle rosse che l’etichetta vorrebbe indossasse il successore di Pietro. E, in discontinuità coi suoi predecessori, ha deciso di non fare vacanze. Tutto iniziò a Buenos Aires. Un anno, per motivi di salute, non lasciò in estate la curia. E scoprì che quel modo di trascorrere il periodo estivo, fra letture e ancora incontri con persone, era quello più confacente a lui. Così ha continuato a fare a Roma, decidendo addirittura che la residenza di Castelgandolfo dove i suoi predecessori trascorrevano intere settimane in agosto divenisse un museo.

Il pasto frugale

Il Papa che vuole continuare a essere una persona normale vive in modo semplice anche il momento del pasto. A parte di sera che ogni tanto cena da solo in stanza, negli altri momenti mangia nel refettorio di Santa Marta, insieme ai suoi collaboratori o con i clienti – spesso vescovi e cardinali – della stessa residenza.