Svolta nelle indagini dell’omicidio di Antonio Giuseppe Bonanno, l’avvocato ucciso a Pietraperzia, nell’Ennese, la sera del 28 settembre 2016. Gli agenti della Squadra mobile di Enna e i carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina hanno arrestato a Barrafranca Andrea Bernunzo per concorso in omicidio eseguito con premeditazione, riciclaggio e danneggiamento seguito da incendio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale Procura distrettuale antimafia. Secondo gli investigatori, coordinati dalla Dda nissena, Bernunzo, insieme a Filippo Giuseppe Marchì, successivamente ucciso in agguato mafioso, a bordo di un’auto, poi risultata rubata, raggiunse la dimora estiva del legale, a Pietraperzia.

