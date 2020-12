Ci risiamo, dopo il prete che ha rifiutato una madrina lesbica e quello che ha detto che i gay sono malati, eccone uno che ha attaccato le Unioni LGBT. Tutto questo nonostante Papa Francesco si sia dichiarato favorevole alle Unioni Civili. Salvatore Nicolosi, parroco della chiesa Grazia di Barrafranca (Enna) durante l’omelia di ieri ha detto che tutte le unioni che non sono formate da un uomo e una donna sono contro natura.

E sì che di natura se ne intende un signore che fonda le sue frasi discriminatorie su libri che parlano di uomini volanti, padri che hanno rapporti con le figlie, vergini che restano incinte e persone che vivono fino a 900 anni. Natura dice lui.

Io ripeto sempre, che se un Dio esiste (e mi auguro di sì), in questi momenti si starà vergognando profondamente di certi membri del suo fan club.

Dal 1200 è tutto.

“A Natale, con una pandemia in corso, oltre 70.000 sedie che resteranno vuote in altrettante famiglie, migliaia di ricoverati in terapia intensiva, Salvatore Nicolosi, parroco della chiesa Grazia di Barrafranca (Enna), non trova ispirazione migliore, per la celebrazione della “Festa della Santa Famiglia” , che attaccare le nostre relazioni e i nostri affetti definendoli “contronatura”.

La Chiesa ha diritto ad avere le proprie opinioni su divorzio, aborto e anche matrimonio egualitario (ci mancherebbe), ma sarebbe meglio che lasciasse perdere la natura. Altrimenti diventa molto chiaro chi è che dovrebbe vergognarsi”.