Eni rafforza la compliance e la protezione dei dati

Eni rafforza il proprio impegno nella compliance, nella protezione dei dati e nelle tecnologie emergenti con la nomina di Ilaria Boschi come Lawyer – Privacy, Data Protection e AI Compliance Professional. Questa nuova nomina rientra nella funzione di Compliance Governance, Culture and Data Protection, un’area strategica per garantire l’adesione alle normative e l’integrità dei processi aziendali in uno scenario digitale in rapida evoluzione.

Ilaria Boschi sarà responsabile di contribuire alla gestione e allo sviluppo delle policy di compliance in materia di protezione dei dati personali, privacy e intelligenza artificiale. Il suo contributo sarà fondamentale per sostenere la missione di Eni nella promozione di una cultura aziendale orientata alla trasparenza, alla sostenibilità e alla gestione responsabile dell’innovazione tecnologica.

Prima di questa nomina, Boschi ha collaborato con Eni per oltre due anni e mezzo come secondee, approfondendo tematiche relative alla data protection e agli aspetti di compliance. Ha anche ricoperto il ruolo di Associate nello studio legale Gianni & Origoni, con un focus specifico su privacy e protezione dei dati.

Ilaria Boschi ha anche maturato esperienze nello studio Dentons, nel dipartimento Privacy, TMT e Intellectual Property & Technology, dove ha approfondito le dinamiche legate all’innovazione e ai diritti digitali. Ha inoltre svolto incarichi come secondee presso aziende di primo piano come gruppo Mondadori e Whirlpool Corporation, con responsabilità sulla privacy in contesti corporate e internazionali.

Grazie alla sua solida esperienza nel settore legale e alla profonda conoscenza della normativa sulla protezione dei dati, Boschi potrà supportare Eni nel rafforzare la propria struttura di compliance e affrontare le sfide poste dall’evoluzione normativa in tema di AI e cybersecurity. La sua nomina rappresenta un ulteriore passo verso un modello di governance dei dati sempre più robusto e orientato al futuro.