12.9 C
Roma
mercoledì – 14 Gennaio 2026
Tecnologia

Eni rafforza la compliance e la protezione dei dati

Da stranotizie
Eni rafforza la compliance e la protezione dei dati

Eni rafforza il proprio impegno nella compliance, nella protezione dei dati e nelle tecnologie emergenti con la nomina di Ilaria Boschi come Lawyer – Privacy, Data Protection e AI Compliance Professional. Questa nuova nomina rientra nella funzione di Compliance Governance, Culture and Data Protection, un’area strategica per garantire l’adesione alle normative e l’integrità dei processi aziendali in uno scenario digitale in rapida evoluzione.

Ilaria Boschi sarà responsabile di contribuire alla gestione e allo sviluppo delle policy di compliance in materia di protezione dei dati personali, privacy e intelligenza artificiale. Il suo contributo sarà fondamentale per sostenere la missione di Eni nella promozione di una cultura aziendale orientata alla trasparenza, alla sostenibilità e alla gestione responsabile dell’innovazione tecnologica.

Prima di questa nomina, Boschi ha collaborato con Eni per oltre due anni e mezzo come secondee, approfondendo tematiche relative alla data protection e agli aspetti di compliance. Ha anche ricoperto il ruolo di Associate nello studio legale Gianni & Origoni, con un focus specifico su privacy e protezione dei dati.

Ilaria Boschi ha anche maturato esperienze nello studio Dentons, nel dipartimento Privacy, TMT e Intellectual Property & Technology, dove ha approfondito le dinamiche legate all’innovazione e ai diritti digitali. Ha inoltre svolto incarichi come secondee presso aziende di primo piano come gruppo Mondadori e Whirlpool Corporation, con responsabilità sulla privacy in contesti corporate e internazionali.

Grazie alla sua solida esperienza nel settore legale e alla profonda conoscenza della normativa sulla protezione dei dati, Boschi potrà supportare Eni nel rafforzare la propria struttura di compliance e affrontare le sfide poste dall’evoluzione normativa in tema di AI e cybersecurity. La sua nomina rappresenta un ulteriore passo verso un modello di governance dei dati sempre più robusto e orientato al futuro.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Bottega Donizetti a Bergamo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.