Eni Next: Il Futuro Sostenibile della Transizione Energetica

Eni ha presentato a Milano, presso il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo Da Vinci, la sua società di corporate venture capital, Eni Next. Fondata nel 2019 e operante da Boston, Eni Next è parte della strategia di transizione di Eni. La società si concentra su investimenti in startup che sviluppano tecnologie innovative per ridurre l’impronta carbonica nella produzione energetica, migliorare l’efficienza delle operazioni industriali e fornire soluzioni digitali avanzate.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com