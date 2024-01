Eni, il calendario finanziario del 2024

– La Società del Cane a sei zampe ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l’anno 2024. I vertici di Eni hanno inoltre reso noto che il pagamento della terza tranche del dividendo 2023 sarà effettuato il 20 marzo, con data di stacco il 18 marzo mentre il pagamento della quarta tranche sarà effettuato il 22 maggio, con data di stacco il 20 maggio.

E’ stato anche specificato che la delibera e il pagamento della prima e della seconda tranche per il dividendo 2024, tramite l’utilizzo di riserve disponibili, sono subordinati a delibera da parte dell’Assemblea degli azionisti, nel qual caso il pagamento della prima tranche sarà effettuato il 25 settembre e il pagamento della seconda tranche sarà effettuato il 20 novembre.

Giovedì 15/02/2024

CDA: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2023 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2023 terza tranche – Comunicato stampa sulla distribuzione

Venerdì 16/02/2024

Appuntamento: Comunicato stampa sul preconsuntivo e conference call

Mercoledì 13/03/2024

CDA: Relazione finanziaria annuale 2023 che comprende il progetto di bilancio di esercizio; Piano strategico 2024-2027; Delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2023 quarta tranche

Appuntamento: Comunicato stampa sulla Relazione finanziaria annuale e sulla distribuzione del dividendo

Giovedì 14/03/2024

Appuntamento: Comunicato stampa sul Piano Strategico e relativa presentazione Capital Markets Day

Martedì 23/04/2024

CDA: Risultati del I trimestre 2024

Mercoledì 24/04/2024

Appuntamento: Comunicato stampa e conference call

Mercoledì 15/05/2024

Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2023 – Unica convocazione

Appuntamento: Comunicato stampa sugli esiti assembleari

Giovedì 25/07/2024

CDA: Risultati del II trimestre 2024, Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2024 prima tranche – Comunicato stampa sulla distribuzione del dividendo

Venerdì 26/07/2024

Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call

Giovedì 24/10/2024

CDA: Risultati del III trimestre 2024 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2024 seconda tranche – Comunicato stampa sulla distribuzione del dividendo

Venerdì 25/10/2024

Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call