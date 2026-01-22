ENI e Israele

La Commissione europea ha risposto a un’interrogazione parlamentare riguardante la conformità delle compagnie petrolifere transnazionali, tra cui ENI S.p.A., alla normativa europea in materia di diritti umani e tutela ambientale, in relazione alle forniture di carburante a Israele. L’interrogazione è stata presentata da eurodeputati dei gruppi The Left, Verdi/ALE e Non Iscritti.

Il quesito si riferisce a un rapporto dell’organizzazione Oil Change International che documenta spedizioni di carburante verso Israele nel contesto del conflitto a Gaza e segnala potenziali violazioni dei diritti umani. Secondo lo studio, il 54% delle spedizioni sarebbe avvenuto dopo la raccomandazione della Corte internazionale di giustizia sull’obbligo di prevenire il genocidio. Nel 2024, l’ENI avrebbe esportato circa 30.000 tonnellate di petrolio greggio dal Centro Olio Val d’Agri, in Italia, fornitura che, secondo lavoratori, sindacati e attivisti, continuerebbe ad alimentare lo sforzo bellico israeliano.

L’ENI opera in partenariato con il gruppo israeliano Delek, inserito nella lista nera delle Nazioni Unite per le sue attività nei territori palestinesi occupati. Gli eurodeputati hanno chiesto alla Commissione di riferire sugli strumenti utilizzati per monitorare eventuali violazioni delle norme UE sui diritti umani e quali misure intende adottare per garantire il rispetto della direttiva europea sulla due diligence delle imprese.

L’Alto rappresentante della Commissione, Kaja Kallas, ha ribadito che l’Unione europea riconosce il diritto di Israele all’autodifesa, ma sottolinea la necessità che tale diritto venga esercitato nel pieno rispetto del diritto internazionale e delle decisioni dei tribunali internazionali. La Commissione ha inoltre ricordato che, a seguito del riesame avviato sul rispetto degli obblighi in materia di diritti umani da parte di Israele, la Presidente della Commissione ha annunciato un pacchetto di misure per esercitare pressioni su Israele.

Per quanto riguarda la direttiva sulla due diligence delle imprese, gli Stati membri avranno tempo fino a luglio 2029 per recepirla nel diritto nazionale e designare le autorità di vigilanza. La Commissione prevede inoltre la pubblicazione di linee guida applicative e la creazione di una rete europea delle autorità di controllo per coordinare l’attuazione delle nuove regole.