ENGWE ENGINE X: Bici Elettrica Pieghevole 250W con Pneumatici Fatti da 20″ | 48V 13AH, Autonomia di 120KM | Sospensione Completa e 7 Velocità per la Crociera Urbana

1.149,00€

(as of Mar 01, 2025 09:03:53 UTC – Details )

Prezzo:







【Motore e Batteria Potenti】 La bicicletta elettrica ENGINE X è perfetta per soddisfare le tue esigenze di viaggio quotidiano per brevi distanze. Dotata di un motore a ingranaggi brushless da 250W, ti offre un’assistenza affidabile fino a una velocità massima di 25 km/h. La batteria rimovibile al litio da 48V 13AH è in grado di supportare un’autonomia di oltre 50 km, fornendoti la libertà di coprire le tue brevi tratte senza problemi.

【Sospensioni e Pneumatici Larghi per Diversi Terreni】Le bici elettriche ENGWE sono progettate per affrontare con successo una varietà di terreni. La forcella a sospensione offre una guida confortevole su superfici irregolari, mentre i pneumatici larghi da 20 x 4.0 in lega di alluminio garantiscono stabilità e aderenza su asfalto, ghiaia, sabbia e neve.Potrai esplorare sia l’ambiente urbano che il fuoristrada con fiducia e sicurezza.

【Freni Perfetti e 7 Velocità】 La bici elettrica pieghevole ENGWE è dotata di freni a disco meccanici anteriori e posteriori per una potente capacità di frenata in qualsiasi condizione. Inoltre, il sistema a 7 velocità ti consente di selezionare la marcia più adatta per un’esperienza di guida veloce o rilassante durante le tue vacanze, offrendoti la flessibilità di adattarti alle tue esigenze di pedalata.

【Design Umanizzato】La bici elettrica ENGWE ti offre un comfort eccezionale durante i tuoi viaggi in bici, grazie alla sella in morbida pelle e ai pneumatici grassi. Inoltre, il design pieghevole rende la bici comoda da trasportare in auto o durante il campeggio. Per garantire la tua sicurezza, la bici è dotata di un display LCD intuitivo, un faro luminoso e un fanale posteriore che ti permettono di goderti la tua pedalata anche di notte, senza preoccupazioni.

【Design e Comfort Ottimali】 Oltre alle sue prestazioni potenti, la bicicletta ENGINE X offre anche un design ergonomico e confortevole. Il telaio in lega di alluminio 6061 garantisce una costruzione leggera ma resistente, rendendo la bicicletta facile da maneggiare. La forcella anteriore a sospensione meccanica assorbe gli urti e le asperità della strada, offrendo una guida più morbida e confortevole.

【Servizio Clienti Affidabile e Assistenza 24/7】La bicicletta elettrica ENGWE E-BIKE è preassemblata all’85% ordine sarà consegnato entro 3-7 giorni.Il montaggio è semplice e il nostro team di supporto clienti professionale è sempre a tua disposizione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornirti assistenza e rispondere a tutte le tue domande.al momento dell’acquisto viene fornito un servizio di garanzia di un anno per motori, batterie e controller.