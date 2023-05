Engineering nomina Michelangelo Schiano di Cola Group Chief Audit Executive

Michelangelo Schiano di Cola entra a far parte di Engineering nel ruolo di Group Chief Audit Executive. Lo annuncia una nota. Avrà la responsabilità di innovare il modello di audit, e più in generale di guidare l’evoluzione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del gruppo.

Laureato in Economia presso l’università Luiss di Roma, dove ha anche acquisito un Executive Mba presso la Business School, Schiano di Cola inizia la sua esperienza professionale in revisione aziendale presso Arthur Andersen e, quindi, in At Kearney, per poi occuparsi di controllo di gestione in Alitalia. Successivamente, ha maturato esperienze nella Direzione Internal Audit di Eni, occupandosi di 231 e ricoprendo nel tempo ruoli di crescente responsabilità, da ultimo quello di Risk Assessment e Planning Manager. Nel 2013 è entrato in Rai, contribuendo al rinnovamento della Direzione Internal Audit fino a ricoprire il ruolo di Responsabile Metodologie e Whistleblowing. Prima di entrare in Engineering è stato nel Gruppo Atlantia, ove oltre a ricoprire il ruolo di Responsabile Audit, ha contribuito alla definizione e al deployment del nuovo modello di audit nel Gruppo, sia in Italia che all’estero.