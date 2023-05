Engineering, con Atlantic technologies innovator partner al Salesforce world tour

Engineering, leader italiano della digitalizzazione dei processi per imprese e Pa, e Atlantic technologies, azienda del Gruppo Engineering leader internazionale nell’implementazione di soluzioni enterprise e in particolare Salesforce, partecipano come Innovator partner al World Tour Milano, l’evento più importante dell’anno della Salesforce community che si terrà il 4 maggio al MiCo a Milano.

Spiega Fabio Momola, executive vice president Engineering e ceo Atlantic technologies: “Atlantic technologies è entrata nel Gruppo Engineering per consolidarne la capacità di realizzare strategie di innovazione sulle piattaforme enterprise”.

“In questo modo – sottolinea – è stato possibile integrare una lunga e consolidata esperienza nella consulenza verticale per settore con un expertise che accompagna i clienti in un percorso di trasformazione digitale attraverso l’adozione delle migliori tecnologie di mercato, di cui viene curata la personalizzazione, la gestione e l’evoluzione. Con Atlantic il Gruppo ha inoltre rafforzato ulteriormente la sua partnership con Salesforce, diventandone uno dei principali player italiani con una proiezione a livello internazionale”.

Durante l’evento, rivolto a partner, clienti, aziende sul territorio nazionale, Engineering e Atlantic technologies saranno presenti con un booth nell’area espositori ed insieme terranno la break-out session ‘Elevating connected experience to digital ecosystems: storie di innovazione’, moderata da Valentina Cavicchioni, executive sales director e digital & technology di Engineering, con Davide Marietta, cio di DiaSorin e Alessio Agostinelli, head of digital factory di OpenFiber.

Nella sessione il Gruppo Engineering racconterà come evolve processi e customer experience, facendo incontrare le opportunità delle nuove tecnologie con le esigenze del business, connettendo diversi ecosistemi digitali. I clienti DiaSorin e OpenFiber spiegheranno come Engineering, Atlantic e Salesforce li abbiano guidati nel loro percorso di adozione del digitale aggiungendo valore ai loro obiettivi strategici di business.

La partnership del Gruppo Engineering con Salesforce ha trovato conferma nelle scorse settimane con il riconoscimento del ‘Rising star’ Award, ricevuto durante il Saleforce partner regional reunion. Il premio è stato assegnato al Gruppo per essersi distinto per la focalizzazione e la velocità con cui è stata accresciuta la practice in termini di certificazioni e consulenti.