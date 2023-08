Engelsrufer Candela profumata Rose Heartwing con catena ali di cuore

Chiama angeli, candela profumata con collana e ciondolo a forma di ali di cuore, durata circa 35 ore – vegano – in 100% cera di soia – privo di sostanze nocive

La rosa sensuale, la musa delle fragranze, unita all’elegante ali di cuore per un amore infinito.La raffinatezza fruttata e inimitabile conferisce un’aura romantica, inconfondibilmente floreale e aromatico accattivante: Rose Heartwing.Ingredienti: cera di soia naturale al 100%, stoppino in cotone, olio essenziale di alta qualitàAli del cuore: sei il mio tutto. Il cuore racchiude ciò che significate per me: amore, fede, pace, speranza, forza e forza. Un regalo speciale per una persona speciale

51,73 €