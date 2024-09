Enfinity Global, finanziamento di 190 milioni di euro per 8 impianti di energia solare in Italia

– Enfinity Global ha annunciato oggi di aver chiuso un finanziamento di 189,6 milioni di euro per la costruzione di 157,1 MW in otto impianti fotovoltaici utility-scale situati nelle regioni Lazio ed Emilia Romagna Italia, la cui entrata in funzione è prevista nel 2025. BayernLB, ING e Rabobank hanno agito come mandated “lead arrangement” per il finanziamento del progetto tramite una struttura di “club deal”. Il finanziamento fornirà 127,4 milioni di euro di debito senior non recourse, 17,1 milioni di euro di finanziamento IVA e 45,1 milioni di euro in strutture LC per PPA, moduli fotovoltaici e smantellamento.

L’energia prodotta dal portafoglio di impianti sarà commercializzata attraverso contratti di acquisto di energia Power Purchase Agreement, PPA a lungo termine recentemente sottoscritti con A2A, Nova Aeg e un altro importante cliente industriale italiano. Il suo impatto ambientale si tradurrà nella produzione di 271 GWh di elettricità pulita all’anno, sufficienti ad alimentare 100.000 case italiane e a compensare 122.000 tonnellate di emissioni di CO2.

“Siamo grati a BayernLB, ING e Rabobank per la loro partnership in Italia. Apprezziamo il supporto di BayernLB al finanziamento di 400 MW in Italia fino ad oggi” , ha affermato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. “Insieme, stiamo definendo un nuovo standard per finanziare e sviluppare energia pulita in Italia, supportando la transizione energetica del Paese e gli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE per il 2030”.

“La missione di BayernLB è finanziare il progresso e siamo lieti di aver supportato ancora una volta Enfinity con i suoi ultimi progetti italiani per supportare il suo percorso di crescita. È sempre un grande piacere lavorare con il team di Enfinity, Astris, il loro consulente finanziario e i team degli studi legali di GOP e DWF. Le energie rinnovabili italiane rimangono un mercato chiave per noi, ma ci impegniamo a continuare a supportare Enfinity anche nella sua espansione in Europa e negli Stati Uniti”, ha aggiunto Karin Schramm, Sector Head Renewable Energies presso BayernLB.

“ING è estremamente orgogliosa e grata di essere stata scelta da uno sviluppatore stimato come Enfinity Global per assistere in questo importante finanziamento in Italia. Le nostre ambizioni in materia di energia rinnovabile e la nostra presenza geografica corrispondono da vicino a quelle di Enfinity Global”. Questa operazione contribuisce ad aumentare l’impegno di ING nelle energie rinnovabili, puntando a triplicare il finanziamento della generazione di energia rinnovabile a 7,5 miliardi di euro all’anno entro il 2025. Non vediamo l’ora di continuare il viaggio con Enfinity Global nelle energie rinnovabili in Italia e altrove”, ha commentato Diederik van den Berg, Managing Director, Global Lead Renewables & Power di ING.

“Rabobank Project Finance si congratula con Enfinity per questa chiusura finanziaria di successo ed è molto felice di aver supportato Enfinity fornendo finanziamenti insieme a Bayern LB e ING per questo portafoglio di otto progetti solari fotovoltaici situati nelle regioni del Lazio e dell’Emilia Romagna. Abbiamo apprezzato la collaborazione con i team di Enfinity su questa transazione e non vediamo l’ora di supportare la loro strategia di crescita mentre continuano a costruire il loro portafoglio di asset di energia rinnovabile”, ha affermato Marc Schmitz, Head of Project Finance Europe presso Rabobank.

Foto: Zbynek Burival on Unsplash