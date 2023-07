Enertronica Santerno, Oxy Capital assumerà il controllo dopo il rilancio

– Oxy Capital, operatore di Private Equity con sedi a Lisbona ed in Italia, assumerà il controllo di Enertronica Santerno, società quotata su Euronext Growth Milan e che opera nel settore dell’energia e dell’elettronica di potenza, con l’obiettivo di supportare la società nel turnaround industriale e finanziario.

In data odierna Enertronica Santerno ha depositato presso Tribunale di Bologna il ricorso per la richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, unitamente al piano industriale e finanziario sottostante all’accordo di ristrutturazione.

Ad esito dell’operazione, Enertronica Santerno sarà controllata da una holding di nuova costituzione, che raggrupperà le partecipazioni del gruppo Carraro e di NTS, la cui maggioranza sarà assunta dalla società Oxy Capital che assumerà quindi il controllo e parteciperà all’aumento di capitale. L’operazione è resa possibile dal supporto finanziario di illimity per oltre 20 milioni di euro.

Il nuovo piano presenta i seguenti risultati target 2027: ricavi delle vendite di circa 80 milioni di euro; EBITDA Margin di circa il 15%; Posizione Finanziaria Netta negativa debiti per 11,7 milioni di euro.

La società ha sottoscritto, con primario operatore del settore, un contratto di fornitura industriale di pezzi di ricambio per le attività di revamping di impianti prevalentemente localizzati in America Latina e Nord America, del valore di circa 10 milioni di euro. Tale commessa è stata recepita nel piano di cui sopra e si prevede che gli effetti economici si dispieghino prevalentemente nell’ultimo trimestre 2023 e nel primo trimestre 2024.