L’uomo, le relazioni interpersonali e la ricerca di ciò che ci rende umani: “We are humans” è il tema centrale dell’undicesima edizione di Cortona on The Move, festival internazionale di visual narrative che si svolge nella cittadina toscana dal 15 luglio al 3 ottobre 2021 con il supporto di Canon e Intesa San Paolo. Un tema dalle molteplici declinazioni, che apre a un’interpretazione ampia del ruolo della fotografia contemporanea come strumento ancora centrale sia di narrazione sia di esplorazione artistica.

Molte delle mostre selezionate indagano il concetto di umanità cristallizzando i rapporti fra le persone, raccontando le emozioni filiali e familiari, ma anche esplorando gli abissi dell’umanità. Forte e commovente, per esempio, la serie Leaving and Waving di Deanna Dikeman, realizzata lungo il corso di 27 anni; debilitante nella sua potenza Disclosure, lavoro di Jonathan Torgovnik, che racconta le storie dei figli nati in Rwanda dagli stupri avvenuti durante il genocidio del 1994; toccante e perfettamente adeguata allo zeitgeist è invece Cora’s Courage di Gabo Caruso, sguardo discreto sulla transizione di una bambina spagnola di 7 anni che non si riconosce nel genere maschile che le era stato assegnato alla nascita.

Trucchi e consigli

Energy Portraits

Alcune delle narrazioni visuali del festival si concentrano invece sulla condizione umana nell’era tecnologica. Fra queste spicca Energy Portraits, progetto fotogiornalistico di Marco Garofalo alla scoperta dei Paesi del Sud del mondo dove “si svolge la sfida dell’accesso globale all’energia”. Più di 6 miliardi di persone sono connesse a reti elettriche nazionali, un numero che corrisponde a circa l’80% della popolazione mondiale. C’è però un resto del mondo in cui la situazione non risponde in alcun modo al Sustainable Development Goal numero 7 del piano dell’Agenda di Sviluppo sostenibile delle Nazioni unite, da raggiungere entro il 2030. Gli scatti di Garofalo mostrano i contrasti e le contraddizioni dei luoghi in cui vive quel restante 20% della popolazione globale, dove l’elettrificazione non ha tenuto il passo delle nuove tecnologie e dove si inventano soluzioni alternative per ovviare alla carenza di infrastrutture energetiche.

Il masai col telefonino

“Ho realizzato queste foto nel corso di vari viaggi in Tanzania e in Ghana, ma anche in Sud America e in India”, ha spiegato Garofalo a Italian Tech durante una visita alla mostra nel weekend inaugurale di Cortona on The Move: “Sono luoghi dove le tecnologie di comunicazione più recenti ricoprono un ruolo fondamentale, ma dove le infrastrutture non rispondono ancora alle necessità energetiche della popolazione. E così si trovano soluzioni alternative. Il paradosso è che invece lo sviluppo tecnologico di dispositivi che dipendono dall’energia è arrivato eccome, più velocemente dell’elettricità”.

In una delle foto, un masai guarda concentrato il telefonino nel mezzo di un mercato di bestiame nei pressi di Longido, nella savana tanzaniana: “Per i masai l’uso del cellulare è fondamentale – spiega Garofalo – per controllare il meteo, per organizzare matrimoni, per vendere e comprare le capre. Il loro abito tradizionale ora ha una tasca in più, proprio per portare il telefonino. Che è quasi sempre un modello meno recente, un cosiddetto feature phone: ha la batteria che dura settimane anziché un giorno e mezzo come i nostri smartphone. L’accesso alle nuove tecnologie, paradossalmente, è uno strumento che a questi popoli serve per mantenere le tradizioni. Se non avessero la possibilità di comunicare e di fare affari e sostenersi, in tanti dovrebbero abbandonare il loro boma, il villaggio, e spostarsi nelle grandi città”.

Ritratti di famiglia

Nell’immagine di copertina di Energy Portraits, un uomo sposta un pannello solare per raccogliere gli ultimi raggi del giorno sul tetto in lamiera di una capanna. Sullo sfondo si vede un’abitazione tipica: “In quella casa ho fatto questa foto”, spiega Garofalo, indicando il ritratto di una famiglia masai. In primo piano si nota uno strumento di ricarica a marchio Mobisol: “È una delle tante aziende innovative africane che offrono sistemi di elettrificazione solare per chi vive nei villaggi, off the grid. Dove invece una rete, seppur rudimentale esiste, ci sono offerte a consumo. L’elettricità si prenota direttamente dal cellulare, e si paga tramite sms o con altri sistemi di pagamento mobile”.

Una sorta di digitalizzazione nonostante tutto, con una penetrazione della tecnologia che precede addirittura ciò che noi abitanti del mondo occidentale diamo ormai per scontato, cioè l’accesso all’energia elettrica: “Viaggiando in questi Paesi da fotografo digitale, mi sono accorto di quanto fossi dipendente dall’elettricità. Ogni sera devo ricaricare le batterie delle mie macchine, e spesso mi sono trovato in difficoltà. Ho dovuto scattare di meno, pensando di più, per allungare l’autonomia della macchina fotografica. E di solito durante gli spostamenti lunghi, come tutti, mi rifugio nel mio smartphone, per leggere o per giocare un po’. Ho dovuto disimparare anche questa abitudine, per non sprecare energia in attività futili”.

Tutorial

L’ossimoro energetico

Garofalo è molto legato ai ritratti di famiglia, le posate che danno una cornice alla storia e il titolo all’intero progetto. Ma c’è un altro scatto, realizzato sul Salar de Uyuni, in Bolivia, uno dei più importanti depositi di litio al mondo. Sulla distesa di sale corre un’autocisterna, carica di benzina, fendendo l’acqua bassa dell’altopiano: “Quella foto per me rappresenta un vero e proprio ossimoro energetico – ci ha spiegato – la benzina è il passato, che attraversa una distesa dell’elemento più importante per la realizzazione delle batterie, simbolo del futuro della distribuzione dell’energia”.

Le foto della mostra sono state scattate sino all’inizio del 2020, quando Garofalo ha dovuto fermarsi per colpa della pandemia: “Dopo questo progetto sul Global South avevo in programma un lavoro complementare sulle contraddizioni energetiche del Nord del mondo. Volevo andare in Polonia per raccontare l’uso ancora preponderante del carbone, poi spostarmi in Danimarca per raccontare un Paese che vive già nel futuro della sostenibilità energetica”.

Marco Garofalo racconta le sue foto a Cortona On The Move 2021

L’importanza della luce

Le immagini di Garofalo offrono uno spaccato illuminante (è proprio il caso di dirlo) sulle potenzialità della globalizzazione della tecnologia, ma anche una testimonianza delle contraddizioni profonde del progresso. Accanto alla foto del Salar de Uyuni, ce n’è un altra in cui si vede una capanna, questa volta fatta di gusci di plastica che una volta erano schermi per computer: “L’ho scattata ad Agbogbloshie, vicino ad Accra, in Ghana. È la più grande discarica di rifiuti elettronici del mondo. Qui Stati Uniti e altri Paesi occidentali mandano vecchi computer, telefoni, apparecchi elettronici. Per recuperare il rame e altri elementi ancora preziosi, i locali bruciano i cavi, la gomma e il packaging. Non è un caso che la zona di Accra sia una delle più inquinate a livello globale”.

Durante le peregrinazioni che hanno portato alla realizzazione di questo progetto, Garofalo ha scoperto che, assieme alla possibilità di ricaricare gli strumenti di comunicazione digitale, è l’illuminazione una delle necessità più impellenti: “Ricordo di avere chiesto a un capo tribù il perché, e lui mi ha detto che è per garantire la sicurezza degli abitanti. Mi sono mostrato stupito e gli ho chiesto se nella savana avessero problemi di criminalità? Mi ha spiegato che se una casa è illuminata i leoni stanno alla larga”.

Energy Portraits e le altre mostre di Cortona On The Move 2021 si possono visitare a Cortona, in provincia di Arezzo, fino al prossimo 3 ottobre. Il festival è stato realizzato grazie al supporto di Canon Italia, visual imaging partner dell’evento per il quinto anno consecutivo, che si è occupata della stampa di tutte le foto delle mostre