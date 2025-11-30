Energia sostenibile in Italia

Nel numero attuale del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente, sono stati trattati diversi argomenti di attualità. Tra questi, si segnala la rimodulazione dei fondi per le comunità energetiche, che ammontano a 795,5 milioni. Inoltre, Italgas ha annunciato di puntare sulla decarbonizzazione delle reti.

Inoltre, alla Triennale di Milano è stato presentato “Arte Circolare”, un progetto di Conai. Infine, CDC Studio ha sviluppato un progetto per produrre plastica green a partire dagli scarti dell’industria tessile.