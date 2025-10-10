Energia solare in crescita: il futuro raggiante della Cina

Negli ultimi mesi, le fonti di energia rinnovabile, come il solare e l’eolico, hanno prodotto più elettricità rispetto a qualsiasi altra risorsa energetica, inclusi i combustibili fossili. Questo rappresenta un grande passo avanti nella transizione verso fonti di energia pulita, poiché i rinnovabili hanno soddisfatto il 100% della domanda globale di nuova energia.

Per oltre cinquant’anni, il carbone è stato la risorsa energetica più consumata al mondo. Tuttavia, i costi nel mercato solare sono diminuiti drasticamente, rendendo l’energia solare sempre più accessibile, soprattutto nei paesi a medio e basso reddito. La Cina ha accelerato l’installazione di risorse rinnovabili, aggiungendo più energia pulita di quanto fatto dal resto del mondo insieme, e ha ridotto il consumo di combustibili fossili del 2%.

Le statistiche provenienti dal think tank energetico Ember indicano che il 58% della generazione solare avviene ora nei paesi a basso reddito. Grazie alla diminuzione dei costi, è ora possibile installare rapidamente nuova capacità di rete, senza dover affrontare i lunghi tempi richiesti per le centrali termiche tradizionali. Inoltre, molti paesi non producono combustibili fossili, ma sono tutti in grado di sfruttare il sole e il vento, riducendo così la necessità di importare carbone o gas.

Ad esempio, il Pakistan ha importato pannelli solari capaci di generare 17 gigawatt di potenza nel 2024, il doppio rispetto all’anno precedente. Anche Sudafrica, Algeria e Botswana hanno beneficiato del boom solare. Tuttavia, il costo delle turbine eoliche non è diminuito nello stesso modo, creando difficoltà per le nazioni che si affidano all’energia eolica.