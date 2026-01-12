Energia rinnovabile: occupazione in crescita limitata

L’occupazione nel settore delle energie rinnovabili è cresciuta solo del 2,3% rispetto al 2023, raggiungendo 16,6 milioni di occupati. Il rapporto “Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2025” di IRENA e ILO evidenzia come l’espansione tecnologica non si traduca automaticamente in una crescita proporzionale dell’occupazione a causa di fattori strutturali come le tensioni geopolitiche e la crescente automazione.

La Cina si conferma la forza preminente con circa 7,3 milioni di posti di lavoro, pari al 44% dell’occupazione globale nel settore. L’Unione europea segue a distanza con 1,8 milioni di occupati, mentre il Brasile conta 1,4 milioni di posti di lavoro e India e Stati Uniti registrano una crescita più contenuta.

Il solare fotovoltaico mantiene il primo posto nell’occupazione nelle energie rinnovabili con 7,3 milioni di persone impiegate. Il 75% dei posti di lavoro nel fotovoltaico è concentrato in Asia, con la sola Cina che conta 4,2 milioni di occupati.

Secondo IRENA e ILO, l’espansione dell’occupazione nelle energie rinnovabili richiede un intervento pubblico più deciso, con politiche commerciali e industriali che stimolino gli investimenti e rafforzino la capacità produttiva interna. necessaria anche una rinnovata collaborazione internazionale per supportare i Paesi in ritardo nella transizione energetica e garantire che i benefici socioeconomici della transizione diventino concreti e diffusi.

Il rapporto dedica un’ampia sezione al tema dell’inclusione nella forza lavoro del settore, sottolineando la necessità di sistemi di formazione accessibili, pratiche di assunzione inclusive e luoghi di lavoro in grado di rispondere a esigenze diverse. necessario superare le pratiche discriminatorie e le norme sociali obsolete per promuovere una cultura della diversità e dell’equità.