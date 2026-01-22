12.5 C
Energia rinnovabile in Cina

La storia della transizione verde viene spesso raccontata attraverso la tecnologia, ma dietro le pale e i cavi ci sono persone – ingegneri, medici e sostenitori – il cui lavoro e vita sono plasmati dai venti del cambiamento.
La visita a un nuovo parco eolico ha reso evidente la scala della tecnologia, confermata poi osservando la vasta fattoria eolica offshore e stando sotto una torre eolica in Germania.
Tuttavia, c’era un’assenza lampante: le persone. Queste turbine sembravano stare da sole, ma in realtà non sarebbero lì senza un equipaggio di esseri umani coinvolti in ogni fase: pianificazione, installazione, posa di cavi, posa di acciaio e cemento, regolazione di hardware e software.

Mike Amos, un paramedico offshore, lavora sulle navi che costruiscono alcune delle più grandi fattorie eoliche del mondo. Il suo compito è quello di curare la salute dei lavoratori in mare aperto, affrontando problemi come attacchi di cuore, ernie e depressione.
Amos afferma che, nonostante le condizioni di lavoro sfidanti, gli veri emergenze sono rare, ma quando si verificano, richiedono una pronta risposta.
Lavora anche a promuovere la salute e il benessere dei lavoratori, ascoltando i loro problemi e aiutandoli a superare le difficoltà.
Amos ama il suo lavoro e la sensazione di essere parte di una comunità che condivide uno scopo comune.

Grzegorz Kędzierski, un ingegnere di commissione, ha la responsabilità di controllare le connessioni elettriche e il software all’interno delle turbine eoliche.
Il suo lavoro lo ha portato in vari paesi, dalla Polonia al Vietnam, e ha imparato a lavorare in condizioni remote e a pianificare con attenzione.
Kędzierski ama volare e ha un piccolo aereo acrobatico, che gli permette di esprimere la sua passione per il volo.
Afferma che il suo lavoro e il volo hanno in comune la necessità di seguire procedure precise e di essere consapevoli della sicurezza.

Chris Akehurst, rappresentante del cliente offshore, si occupa di sovrintendere alla costruzione di parchi eolici offshore.
Il suo lavoro richiede precisione e attenzione ai dettagli, poiché ogni errore può avere conseguenze gravi.
Akehurst afferma che il suo lavoro è speciale perché richiede una combinazione di tecnologia e giudizio umano, e perché lavora con persone provenienti da tutto il mondo.
Sottolinea l’importanza di avere una nuova generazione di lavoratori qualificati nel settore delle energie rinnovabili, in particolare nel Regno Unito e in Germania.
Akehurst ama il senso di scopo comune che si crea lavorando in un ambiente offshore, dove le persone dipendono l’una dall’altra per la sicurezza, la tempistica e il morale.

